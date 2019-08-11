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Более 60 человек пострадали в ходе столкновений на Храмовой горе

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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В столкновениях с участием мусульман и израильской полиции на Храмовой горе в историческом центре Иерусалима пострадали более 60 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 11 августа, «РИА Новости» со ссылкой на медиков и полицию.

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Конфликт возник в исламский праздник жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который совпал в этом году с иудейским постом, когда евреи оплакивают разрушенные в древности храмы. На молитву в честь праздника собралось около 80 тыс. мусульман, однако верующих не пропустили на богослужение. У горы начались волнения, и полиция стала разгонять собравшихся, пишет «Газета.ру».

По данным Красного Полумесяца, ранения по время столкновений получил 61 палестинец, 15 пострадавших госпитализированы. В полиции заявляют о четырех правоохранителях, получивших легкие ранения. Утверждается, что в беспорядках участвовали тысячи человек, из толпы летели камни, стулья, а полицейские в ответ применили спецсредства.

Протесты возобновились после того, как полиция отменила введенный ею же запрет на посещение святыни последователями иудаизма. Визит нескольких десятков человек состоялся под охраной полицейских, в результате возникли арабские волнения и беспорядки.

В Иерусалиме на Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра, построенные на руинах древних иудейских храмов. Они почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира.

В феврале израильская полиция перекрыла доступ к комплексу мечетей Аль-Акса на Храмовой горе. Также израильские силовики задержали несколько палестинцев, которые выступили против закрытия комплекса.

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