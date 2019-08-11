Власти Москвы назвали главные строительные проекты города

Столичные власти рассказали о главных строительных проектах города, работа над которыми находится в активной фазе. Об этом сообщили в мэрии Москвы в связи с профессиональным праздником работников строительной отрасли, который отмечается 11 августа.

В частности, активно строится столичное метро. В начале июня был открыт первый участок Некрасовской линии, который включил в себя станции «Косино», «Улица Дмитриевского» «Лухмановская» и «Некрасовка». Второй участок этой линии планируется закончить в 2019–2020 годах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Другим крупным проектом стала Большая кольцевая линия метро, на которой расположится 31 станция. Западный участок от «Хорошевской» до «Можайской» планируют сдать в 2021 году. Полностью строительство будет завершено к 2023 году.

В мэрии напомнили, что также важными задачами являются интеграция радиальных направлений Московской железной дороги с Московским центральным кольцом (МЦК), реконструкция Ярославского направления МЖД и строительство нового остановочного пункта «Остафьево». Кроме того, в ближайшее время планируется запустить Московские центральные диаметры, которые будут включать более 200 станций.

В дорожной сфере одним из главных проектов остается строительство двух дублеров Кутузовского проспекта — северного и южного. Последний протянется на 11 км от МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Первый участок южного дублера готов уже на 52%, второй — на 25%.

Кроме того, сообщается, что в 2019 году в столице было построено 6,7 млн кв. м недвижимости, из них — 2,8 млн «квадратов» жилья.

В «новой Москве» с начала года в было возведено 1,3 млн кв. м недвижимости, запущено четыре станции метро и построено 2,25 км дорог.