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Депутат рады рассказал о конфликтующих в Донбассе украинцах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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В боевых действиях на Донбассе с обеих сторон принимают участие граждане Украины, заявил избранный депутат Верховной рады от от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

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Ранее украинские власти неоднократно обвиняли в участии в конфликте Россию.

«У нас нет, к счастью, боевых действий на полуострове (в Крыму), но они есть на территории Донецкой и Луганской областей, где сепаратисты хотя и пользуются поддержкой России, в большинстве своем являются местными уроженцами и нашими гражданами», – цитирует его «112.Ua».

Волошин подчеркнул, что для разрешения ситуации в Донбассе необходимо вести прямые разговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, как это предусмотрено минскими соглашениями.

«В этом и состоит подход нашей партии к урегулированию конфликта на Донбассе», - подчеркнул нардеп.

Ранее Волошин пояснил свои слова о том, что Россия является «воюющей стороной» в Крыму.

Конфликт в Донбассе между ополченцами и украинскими военными длится с 2014 года. Тогда жители региона отказались признавать итоги февральского госпереворота, а новые власти начали против них военную операцию.

При этом Киев обвиняет в сложившейся ситуации Москву. Россия неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывала власти соседней страны к прекращению военных действий против своих же граждан.

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