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В Telegram появились новые функции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В мессенджере Telegram после обновления появились новые функции. Теперь пользователям стали доступны возможности отправить беззвучное сообщение, ограничить отправку сообщений в чат, а также остановить постоянное воспроизведение стикеров с анимацией.

Так, для отправки беззвучного сообщения нужно удерживать кнопку «Отправить» и выбрать функцию. Адресат получит сообщение без звукового уведомления.

Владельцам сайтов также станет доступен виджет для написания комментариев и лайков. Помимо этого разработчики добавили такие нововведения, как метки времени и миниатюры видео.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.

В августе Telegram изменил политику конфиденциальности и согласился раскрывать IP-адрес и номер мобильного телефона подозреваемого при получении соответствующего судебного решения. В конце месяца в Роскомнадзоре назвали условия для разблокировки Telegram.

7 августа стало известно, что в WhatsApp обнаружены уязвимости, позволяющие злоумышленникам редактировать сообщения пользователей.

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