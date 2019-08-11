Путин в Севастополе похвалил спектакль «Грифон»

Президент РФ Владимир Путин посетил в субботу, 10 августа, в государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» спектакль «Грифон» и высоко оценил его.

«Мне понравилось. Я уже сказал, такая общая картина всей истории задействована. Доходчиво, понятно и, в общем, смотрится с удовольствием. Вам спасибо, ребята», — цитирует ТАСС главу государства.

Путин пообщался с коллективом артистов, принимавших участие в спектакле, в частности с молодыми актерами, игравшими мальчика и девочку.

Отмечается, что парень и девушка не смогли выйти на финальный поклон из-за того, что поскользнулись на влажных подмостках.

«Как твоя спина? Упал? Растянул спину?» — спросил президент у юноши.

Генеральный продюсер спектакля Саида Медведева в свою очередь сообщила, что очень довольна работой с таким коллективом и хотела бы его сохранить и после закрытия сезона в музее-заповеднике в конце сентября.

«Подумайте», — обратился Путин к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву.

Отмечается, что спектакль «Грифон» об истории Севастополя соединил в себе современные спецэффекты с античной архитектурой Херсонеса. Постановка создана руководителем театра «Трикстер» Вячеславом Игнатовым по мотивам пьесы митрополита Тихона.

В завершении вечера митрополит Псковский и Порховский Тихон коротко доложил президенту о развитии «Херсонеса Таврического» до 2025 года и о планах создания при нем музея христианства, международного археологического центра, а также единственного в России музея античности Византии.

Ранее в субботу сообщалось, что Путин стал одним из зрителей уникальной постановки «Грифон».