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Черный лебедь устроил прогулку по ВПП в Шереметьево

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Фото: РЕН ТВ
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В аэропорту Шереметьево по взлетно-посадочной полосе (ВПП) устроил прогулку черный лебедь. Об этом 11 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Лебедь чуть не попал под колеса самолета. Однако птица сохраняла спокойствие, подпустила к себе людей и позволила сделать фото.

Как она появилась в воздушной гавани — неизвестно.

Как предположили на телеканале, лебедь просто хотел отправиться в отпуск на одном из самолетов.

В ноябре прошлого года на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Шереметьево погиб мужчина, которого депортировали из Мадрида и он отправился к себе на родину в Армению с пересадкой в Москве.

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