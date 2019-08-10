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Украинский чиновник опубликовал письма крымчан о жизни на полуострове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов автономной республики Крым, опубликовал цитаты из отправленных ему писем жителей полуострова. В посланиях говорится, что за последние годы в регионе улучшилось качество дорог, на улицах стало безопаснее, а также отметился рост пенсий и зарплат.

Внимание на запись на странице в Facebook Лиева в субботу, 10 августа, обратило агентство «РИА Новости».

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«Много туристов. Хорошие дороги. Много мероприятий и активностей для людей», — говорится в одном из писем.

Также жители Крыма отметили, что после воссоединения с РФ им стало проще вести свой бизнес благодаря понятным правилам оплаты налогов и отсутствию теневых схем.

«Открыл новый аттракцион. Уже четвертый. Тогда в 2012 открываться было сложнее», — написал один из бизнесменов.

Многие отметили улучшение качества оказываемой медицинской помощи. Кроме того, двое жителей полуострова обратили внимание на то, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.

«Начинаю идти по украинской земле и иду по таким ямам, что даже нельзя везти чемодан по дороге и нет элементарного света», — говорится в одном из писем.

При этом крымчане обозначили и несколько негативных моментов. Так, люди пожаловались на высокие цены и отток населения, которое уезжает на заработки в Москву.

Ранее 10 августа в Крыму открылось байк-шоу «Тень Вавилона». По словам главы республики Сергея Аксенова, участие международных гостей в мероприятии свидетельствует о провале попыток сдерживания России и изоляции полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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