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Названы истинные причины анорексии

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Фото: Depositphotos
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Международная группа ученых установила причины появления анорексии - недуга, который поражает 1-2% женщин и от 0,2 до 0,4% мужчин, пишет Nature Genetics.

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Исследователи провели анализ состояния здоровья 17 тыс. пациентов с данным заболеванием и пришли к выводу, анорексия - гибридное заболевание, на появлении которого сказываются как психологические, так и физиологические факторы, в числе которых нарушение метаболизма.

Ранее метаболические расстройства, последствиями которых становятся диабет, анемия и другие заболевания, считались следствием, а не причиной анорексии.

Кроме того, оказалось, что анорексия в качестве психического расстройства нередко пересекается с такими заболеваниями как депрессия, шизофрения или тревожность.

Таким образом, при ее лечении следует применять комплексный подход.

9 августа врач-психиатр назвал одной из главных причин анорексии – эмоциональную нестабильность. По его словам, в России сейчас поддерживаются нездоровое отношение к телу. Для наглядного примера он сравнил девушек из РФ и Европы.

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