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Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета

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Фото: Global Look Press/Paul Williams - Funkystock/imageBROKER.com
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Диетолог и бывшая британская стюардесса Сара Андерсон рассказала, как правильно питаться до, во время и после полета для сохранения хорошего самочувствия, пишет Daily Mail.

По ее словам, из-за стресса, который испытывает организм во время перелетов, могут меняться вкусовые предпочтения. Чаще всего пассажирам хочется соленого или сладкого. При этом из-за обезвоживания появляется сильный голод, и в самолете люди съедают довольно много пищи.

Чтобы избежать переедания, Андерсон советует хорошо выспаться перед вылетом, а также употреблять больше богатых витаминами и антиоксидантами продуктов, в том числе соков, салатов с высоким содержанием белка.

Следует включить в рацион квашеную капусту и свеклу, они помогут работе кишечника, подчеркнула специалист. В полете, по ее словам, лучше всего отдать предпочтение вегетарианскому меню или продуктам без глютена.

Также можно взять с собой в салон сыр, вареные яйца или оливки.

Кроме того, не стоит во время полета пить сладкие газировки, так как это не утолит жажду, но ухудшит самочувствие.

В течение суток после перелета для восстановления сил диетолог советует не есть чипсы и полуфабрикаты, а для повышения уровня магния лучше всего принять ванну с гималайской солью и кокосовым маслом.

8 августа стало известно, какие вещи туристы чаще всего забывают в самолете.

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