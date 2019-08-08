Названы вещи, которые чаще всего забывают в самолете

Эксперты рассказали, какие вещи туристы чаще всего забывают в самолете. Лидером стала ценная техника: ноутбуки, телефоны или игровые приставки — 29% случаев. На втором месте — ручная кладь и покупки Duty Free, их забывают 13–14% респондентов. Около 10% путешественников признались, что забывают пледы, подушки и одежду. Более 23% опрошенных хоть раз в жизни что-то оставляли в салоне лайнера.