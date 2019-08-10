Фанат подал в суд на Неймара за удар по лицу

Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар столкнулся с судебным иском со стороны фаната, который утверждает, что футболист ударил его по лицу. Об этом сообщило издание L’Equipe в пятницу, 9 августа.

Потасовка завязалась в тот момент, когда футболисты ПСЖ проходили мимо трибун. Неймар пытался помешать болельщику снимать его на камеру и ударил молодого человека.

После этого Федерация футбола Франции дисквалифицировала футболиста на три матча.

3 августа ПСЖ оставил Неймара без годовой премии. По контракту он должен был получить €3 млн за попадание в число лучших футболистов мира по версии FIFA и €2 млн за примерное поведение.

В список международной федерации бразилец не попал и нарушал дисциплину — регулярно опаздывал на тренировки. В апреле 21-летний игрок ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции.