«Пари Сен-Жермен» лишил Неймара премии

Футболист французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар наказан. Клуб оставил игрока без годовой премии. По контракту Неймар должен был получить €3 млн за попадание в число лучших футболистов мира по версии ФИФА и €2 млн за примерное поведение.

В список международной федерации бразилец не попал, дисциплину нарушал — регулярно опаздывал на тренировки. Вдобавок в апреле Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции.

А еще бразильская модель Нажила Триндаде обвинила футболиста в изнасиловании. Правда, полиция сняла с Неймара обвинения в преступлении против красотки.