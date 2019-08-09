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Ученые рассказали о разнице в сне оптимистов и пессимистов

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Фото: Depositphotos
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Исследователи из Университета штата Иллинойс (США) пришли к выводу, что длительность и качество сна у людей с оптимистичными и пессимистичными взглядами отличаются.

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Как пишет издание Science Daily, ученые обследовали 3,5 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 32 лет до 51 года. У добровольцев определяли уровень оптимизма с помощью специальных тестов и анкетирования, а также исследовали общее состояние здоровья и наличие признаков депрессии.

Параллельно ученые наблюдали за качеством сна испытуемых, изучая его длительность, глубину, легкость засыпания и случаи бессонницы.

В результате выяснилось, что добровольцы-оптимисты спят лучше. Их сон длился от шести до девяти часов, а трудности с засыпанием встречались на 74% реже, чем у пессимистов.

По словам одного из авторов исследования профессора Розальба Эрнандеса, плохой сон обусловлен отклонениями в работе организма. При этом, если человек по жизни настроен позитивно, умеет видеть светлые стороны и отличается оптимизмом, его сон улучшается за счет того, что организм лучше справляется со стрессом и расслабляется.

Здоровый сон, в свою очередь, помогает сохранять хорошее самочувствие, предотвращает проблемы с сердцем, когнитивные расстройства и развитие ожирения.

В декабре 2018 года международная группа ученых опубликовала работу, в которой была рассчитана оптимальная длительность сна.

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