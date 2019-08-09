Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах

Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 9 августа.

Изменения в Кодексе об административных правонарушениях будут грозить наказанием за незаконную фотосъемку, аудио- или видеозапись фильмов или их фрагментов, демонстрируемых в кинотеатрах. Согласно проекту, нарушения повлекут за собой штраф в размере 50 тыс. рублей или обязательные работы на срок от 50 до 100 часов с конфискацией оборудования, с помощью которого производилась запись или съемка. За повторное нарушение штраф увеличится в два раза, а обязательные работы составят от 100 до 150 часов.

В настоящее время съемка в кинотеатрах не запрещена, но согласно ст. 146 УК РФ, приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере (их стоимость должна превышать 100 тыс. рублей), наказываются штрафом до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев. Также наказанием могут стать до 480 часов обязательных работ, исправительные или принудительные работы сроком до двух лет и лишение свободы на этот же срок. За аналогичные нарушения, совершенные организованной группой, использующей служебное положение или в особо крупном размере (если стоимость экземпляров больше 1 млн рублей), следует наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее в этот же день сообщалось, что Минкультуры предложило запретить зрителям приходить в кино со своей едой.