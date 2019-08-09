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Псковские энергетики перешли на режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности введен на электросетях в Псковской области. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды.

По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди и прохождение грозового ветра. Энергетики проводят постоянный мониторинг фактических погодных условий для предупреждения аварийных ситуаций. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Мобильные подразделения и аварийно-восстановительные бригады обеспечены необходимым транспортом и оборудованием. Подготовлены резервные источники электроснабжения. Кроме того, уделяется особое внимание энергетическим объектам в зонах возможных рисков.

Ранее сообщалось, что в Москве в связи с непогодой закрыты для посетителей парки. Ожидается, что шторм ослабнет к вечеру 9 августа, а ночью 10 августа пройдут кратковременные дожди.

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