Псковские энергетики перешли на режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен на электросетях в Псковской области. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды.

По данным синоптиков, в регионе ожидаются сильные дожди и прохождение грозового ветра. Энергетики проводят постоянный мониторинг фактических погодных условий для предупреждения аварийных ситуаций. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Мобильные подразделения и аварийно-восстановительные бригады обеспечены необходимым транспортом и оборудованием. Подготовлены резервные источники электроснабжения. Кроме того, уделяется особое внимание энергетическим объектам в зонах возможных рисков.

Ранее сообщалось, что в Москве в связи с непогодой закрыты для посетителей парки. Ожидается, что шторм ослабнет к вечеру 9 августа, а ночью 10 августа пройдут кратковременные дожди.