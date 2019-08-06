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Ураганный ветер повалил деревья в Перми

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Жители Перми сообщают о массовых повреждениях из-за сильного ветра. Ураган снес крышу остановки и повалил деревья в городе.

По данным местных жителей, на остановке «5-й микрорайон» ветер сорвал крышу. Конструкция чуть не нанесла травмы подростку. Кроме того, местами из-за поваленных деревьев были повреждены провода. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Сотрудники МЧС предупреждают, что порывы ветра в Перми могут достигать 23–25 м/с. В связи с этим велик риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В администрации города готовят оперативную сводку об ущербе, нанесенном ветром.

Ранее сильный ветер был зафиксирован в Перми в начале июля. Тогда в больницы обратились три женщины, которые пострадали при падении конструкции на фестивальном городке. Одна из пострадавших была госпитализирована.

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