Прокуратура подтвердила арест мэра Туапсе

Прокуратура Краснодарского края подтвердила заключение под стражу мэра Туапсе Владимира Зверева. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы надзорного ведомства в пятницу, 9 августа.

«Подтверждаем», — сказал собеседник агентства, отвечая на уточняющий вопрос.

В этот же день сообщалось, что суд арестовал главу Туапсе. Ранее в августе Зверева задержали по подозрению в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

27 июля стало известно, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего вице-губернатора Астраханской области Расула Султанова на два месяца. 8 июля чиновник мэрии Хабаровска был арестован по подозрению во взятке в 4 млн рублей.