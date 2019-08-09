Источник сообщил об аресте мэра Туапсе

Суд арестовал главу города Туапсе Владимира Зверева. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

«Арестован», — ответил он ТАСС в пятницу, 9 августа, на вопрос о статусе градоначальника. Ранее в августе Зверева задержали, его заподозрили в служебном подлоге и превышении должностных полномочий.

Главой Туапсе Зверев стал в феврале 2018 года.

В июле начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Гроо был арестован по подозрению в получении взятки в 4 млн рублей. Ранее чиновник проходил обвиняемым по делу о препятствовании законной предпринимательской деятельности, но производство прекратилось по примирению сторон.