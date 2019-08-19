Преображение, которое Церковь встречает 19 августа, — один из последних великих праздников уходящего церковного года.

Жизненный путь человека, от осени до осени, очерчивает круг. Обычная человеческая жизнь с каждым природным кругом зачастую становится менее радостной — теряются силы, уходит здоровье. Если же человек вовлечен в круги церковного года и участвует в его праздниках, постах, воспоминаниях о событиях земной жизни Христа, Божией Матери и святых, то душа становится всё более радостной и мирной, и человек всё больше постигает смысл жизни, приобщается к подлинной красоте и совершенству.

Праздник Преображения — откровение о красоте. Эта красота является в белизне света.

Господь для молитвы поднимается с тремя учениками на гору Фавор. Во время молитвы Христос преображается: «И когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лк. 9:29). Апостолы видят Христа в белых одеждах и в окружении яркого света — Он в это время разговаривает с ветхозаветными пророками Илией и Моисеем.

Свет — это победа над тьмой. Свет — это жизнь. Свет — это радость.

На Преображение открывается красота Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа. Он, живший на земле незаметно для многих, внешне похожий на всех других людей, в этот праздник открывает Свою невыразимую, удивительную красоту и совершенство.

Этот праздник — не просто воспоминание о прошлом, когда-то случившимся чуде. Этот праздник — напоминание о будущем втором пришествии Христа во славе. Этот праздник — напоминание о том, что и в настоящей жизни Господь пребывает с нами. Восходя к Небесам от земли, Он сказал ученикам, что остается с ними во все дни до скончания века. И этот праздник — знак того, что Он с нами и среди нас.

Конечно же, только с теми, кто ищет Его, только с теми, кто хочет быть с Ним. Он никому Себя не навязывает. От Него, как от света, можно загородиться грешной рукой. Можно повернуться к Нему спиной, можно зажмурить глаза и не увидеть Его пребывания с нами в каждом мгновении нашей земной жизни.

Невыразимая Его красота открывает Его тайну. Нас привлекают тайны, мы любим секреты, мы любим отгадывать загадки. Тайна Божества — главная Тайна и главная Радость. И эта Тайна в том, что Он, Совершенный и Всесильный, являет себя кротким и смиренным. Он, Могучий и Непобедимый, умирает на Кресте. Он, Невидимый и Непознаваемый, дает Себя ощутить и увидеть. Он, Единственный, входит в одиночество каждого человека.

На Преображение Христос являет себя в ярком свете, в Духе Святом, который дается ищущему добра и красоты, жаждущему любви и готовому поделиться любовью. Этот удивительный праздник наполняет душу светом и теплом, радостью и смыслом.

Осенью наша жизнь входит в обычный рабочий ритм, начинаются привычные серые будни: толчея в метро, навязчивый городской шум, равнодушие всегда спешащих куда-то многолюдных толп...

Но в приближающемся новом церковном году нас ждут новые откровения и новые радости, и Господь не оставляет нас, живущих в XXI веке, и сердца наши даже в самую темную ночь может освящать Его Свет.

Нетварный Свет Его Любви.

Автор — председатель Синодального отдела по благотворительности Московского патриархата, руководитель православной службы помощи «Милосердие»

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