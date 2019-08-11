Мусульманский мир вступил в дни великого Курбан-байрама. Уже начались праздничные богослужения, и в возвышающем нас коленопреклонении мы возносим молитвы о мире, о предотвращении войн и кровопролития, о ниспослании благополучия, процветании и спасении человеческих душ.

Торжества будут продолжаться три дня. За неделю до этих светлых дней группы паломников со всего мира начали собираться в священной Мекке для совершения хаджа — одного из основных столпов ислама. Они демонстрируют миру подлинную сущность ислама — объединяющую и человеколюбивую.

Молитвы в стоянии у горы Арафат, лишение привычных для современного человека условий комфорта, искренние мольбы объединяют миллионы людей разных национальностей, разного цвета кожи, разного уровня благосостояния: хадж совершают президенты стран и короли, богатые люди и неимущие.

Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения. Дарованная нам заповедь Единого Творца предписывает искреннее верование, подобное вере Пророка Ибрахима-Авраама, руку которого, вознесенную над сыном, Господь остановил. Это предписанная всему человечеству заповедь: ритуал заклания жертвенного животного содержит в себе божий запрет на человеческие жертвы.

Накануне праздника представители почти двухмиллиардной Уммы соблюдали пост и совершали молитвы с надеждой на прощение и милость Создателя. В этот момент мусульмане едины, нас вместе собрала вера. Мы знаем, что перед Создателем все равны, и являемся друг другу братьями. И каждому из нас заповедан Господом строгий запрет на кровопролитие. Подобно паломникам, испытавшим небывалое чувство духовного родства и желания заслужить довольство Создателя, нужно объединиться перед суровыми реалиями современности, совершая труд души, для того чтобы избавиться, преодолеть противоречия, порождающие ненависть и злобу.

С минбаров всех мечетей России прозвучат проповеди, призывающие к поклонению Единому Создателю, к единству всех людей на прямом пути нашей земной жизни. В день Курбан-байрама повсеместно будут совершены обряды жертвоприношения. Делясь мясом жертвенных животных с нуждающимися и обездоленными, мусульмане вкладывают в это дополнительный смысл. Суть ритуала, позволяющего нам стать милосерднее, — это сближение людей в благих поступках на пути обретения милости Господа, на пути сострадания и добра.

Прекрасна и поучительна предписанная нам традиция мусульман поздравлять друг друга, разделять трапезу и проявлять щедрость: мясо жертвенных животных, праздничные угощения должны дойти и до неимущих, одиноких стариков и сирот. И каждый способен совершить эти малые действия на пути очищения наших душ. Светлый праздник Курбан-байрам, напоминая о подвиге доверия Всевышнему, учит неустанному нравственному совершенствованию.

А в повседневной земной жизни проявление уважения к тем, кто рядом, стремление поделиться со всеми окружающими нас людьми светом наших душ способно стать первым шагом на верном пути сохранения мира, самой жизни на земле.

Этот праздник призывает нас и к общечеловеческому единству, ибо имеет авраамическую основу. Аяты Священного Корана учат не противопоставлять себя другим людям. Празднование Курбан-байрама призвано служить сохранению, укреплению, межрелигиозного и межнационального диалога и согласия.

Создатель готов принять молитвы и деяния каждого из нас, вне зависимости от национальности, возраста, социального положения. Хадис, высказывание Пророка Мухаммада гласит: «Верующие в отношениях друг с другом подобны зданию, одна часть которого поддерживает, укрепляет другую».

Смыкая ряды в праздничной молитве, совершая ритуалы и моля Всевышнего принять паломничество хаджиев и наши ритуальные жертвоприношения, мы будем молить о мире и благополучии для всех людей.

От имени Совета муфтиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации, Духовных управлений мусульман нашей страны и от себя лично сердечно поздравляю с праздником ислама! И да ниспошлет на Землю Аллах Тааля милость и благоволение! Молю Всевышнего даровать всем нам мир и радость, счастье и здоровье, успех и благополучие, милость и благоденствие!

Автор — председатель Совета муфтиев России, глава Духовного управления мусульман Российской Федерации

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