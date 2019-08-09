Военные железнодорожники восстановили в Тулуне дамбу

Военные железнодорожники восстановили дамбу, пострадавшую после второй волны паводка в Тулуне. Ее протяженность составляет около трех километров.

Высоту защитного вала увеличили до 4 м, а ширину — до 5 м. Для восстановления использовали 25 тыс. кубометров грунта из местного карьера. Работу планировали закончить до 15 августа, но военные справились с задачей на пять дней быстрее благодаря привлечению дополнительной техники.

Группировка военного ведомства за время работы очистила от завалов 100 га пострадавших территорий и разобрала более 70 разрушенных домов, непригодных для жизни, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день сообщалось, что результате наводнения в Тулуне пострадал объект культурного наследия. Деревянное здание отреставрируют.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня после сильных дождей. Погибли 25 человек, 750 были госпитализированы, еще шестеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона подтопило около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков.