Рики Мартин и его муж впервые показали дочь
Популярный певец Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф впервые показали лицо семимесячной дочери Люсии. Снимок появился в соцсети Instagram.
«Свет очей моих», — написал певец под фотографией.
Менее чем за сутки снимок набрал уже более 1,5 млн лайков.
Публикация от Ricky (@ricky_martin) 8 Авг 2019 в 11:38 PDT
Рики Мартин и шведский художник Джван Йосеф официально оформили свой брак в январе 2018 года. Пара подписала все необходимые документы, в том числе брачный контракт. 31 декабря 2018 года они объявили о рождении дочери, которую назвали Люсия Мартин-Йосеф.
У певца есть еще двое детей — в 2008 году суррогатная мать родила исполнителю близнецов Маттео и Валентино.
Мартин сделал заявление о своей гомосексуальности в 2010 году. После этого он открыто начал встречаться с представителями своего пола.