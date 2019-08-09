Рики Мартин и его муж впервые показали дочь

Популярный певец Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф впервые показали лицо семимесячной дочери Люсии. Снимок появился в соцсети Instagram.

«Свет очей моих», — написал певец под фотографией.

Менее чем за сутки снимок набрал уже более 1,5 млн лайков.

Рики Мартин и шведский художник Джван Йосеф официально оформили свой брак в январе 2018 года. Пара подписала все необходимые документы, в том числе брачный контракт. 31 декабря 2018 года они объявили о рождении дочери, которую назвали Люсия Мартин-Йосеф.

У певца есть еще двое детей — в 2008 году суррогатная мать родила исполнителю близнецов Маттео и Валентино.

Мартин сделал заявление о своей гомосексуальности в 2010 году. После этого он открыто начал встречаться с представителями своего пола.