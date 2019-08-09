Прямой эфир

Рики Мартин и его муж впервые показали дочь

0
Фото: Global Look Press/Javier Rojas/Pi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Популярный певец Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф впервые показали лицо семимесячной дочери Люсии. Снимок появился в соцсети Instagram.

«Свет очей моих», — написал певец под фотографией.

Менее чем за сутки снимок набрал уже более 1,5 млн лайков.

Рики Мартин и шведский художник Джван Йосеф официально оформили свой брак в январе 2018 года. Пара подписала все необходимые документы, в том числе брачный контракт. 31 декабря 2018 года они объявили о рождении дочери, которую назвали Люсия Мартин-Йосеф.

У певца есть еще двое детей — в 2008 году суррогатная мать родила исполнителю близнецов Маттео и Валентино.

Мартин сделал заявление о своей гомосексуальности в 2010 году. После этого он открыто начал встречаться с представителями своего пола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дочь Ирины Салтыковой покусал любимый питомец
Дочь звезды «Улиц разбитых фонарей» рассказала о самочувствии отца

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017