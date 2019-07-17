Дочь звезды «Улиц разбитых фонарей» рассказала о самочувствии отца

Дочь актера Юрия Кузнецова Александра прокомментировала информацию о его экстренной госпитализации.

«Юрий Александрович на плановом профилактическом обследовании, никакой операции не было, как и экстренной госпитализации. Чувствует себя он прекрасно. В больницу приехали на своей машине», — рассказала «Ридусу» дочь артиста.

Ранее 17 июля сообщалось, что 72-летний актер был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем и перенес операцию.

Заслуженный артист России Юрий Кузнецов дебютировал в кинематографе, снявшись в фильме режиссера Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Также он знаком зрителям таких фильмов и сериалов, как «Брат», «Противостояние». «Улицы разбитых фонарей», «Участок», «Отряд специального назначения» и др.