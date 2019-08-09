Умерла мать Юрия Шевчука

В Уфе на 95-м году жизни скончалась мать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука Фания Шевчук. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщается на сайте Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы.

Отмечается, что музыкант уже прилетел в Уфу для того, чтобы проститься с матерью. Похороны должны состояться в субботу, 10 августа.

«БГПУ им. М. Акмуллы выражает искренние соболезнования Юрию Шевчуку, всем близким и родным семьи», — говорится в сообщении.

Фания Шевчук с 1974 года по 1982 год работала на художественно-графическом факультете университета. Здесь же получил образование лидер «ДДТ».