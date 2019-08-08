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Умер режиссер Жан-Пьер Моки

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Фото: TAСС/Zuma/Nasser Berzane
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Французский режиссер, сценарист, писатель и актер Жан-Пьер Моки скончался на 91-м году жизни. Об этом 8 августа сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление его семьи.

Смерть режиссера подтвердил его сын, комик и режиссер Станислас Нордей.

Моки снял более 60 художественных фильмов, в его картинах были задействованы Жерар Депардье, Пьер Ришар, Жак Легра и другие актеры.

Среди актерских работ Моки съемки в таких фильмах, как «Орфей» Жана Кокто, «Включен красный свет» Жиля Гранжье, «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса, и другие роли.

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