Умер режиссер Жан-Пьер Моки

Французский режиссер, сценарист, писатель и актер Жан-Пьер Моки скончался на 91-м году жизни. Об этом 8 августа сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление его семьи.

Смерть режиссера подтвердил его сын, комик и режиссер Станислас Нордей.

Моки снял более 60 художественных фильмов, в его картинах были задействованы Жерар Депардье, Пьер Ришар, Жак Легра и другие актеры.

Среди актерских работ Моки съемки в таких фильмах, как «Орфей» Жана Кокто, «Включен красный свет» Жиля Гранжье, «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса, и другие роли.