Умерла экс-глава МИД Индии Сушма Сварадж

В Индии в возрасте 67 лет скончалась экс-глава МИД Сушма Сварадж. Об этом 7 августа сообщил портал India Today.

По имеющейся информации, причиной смерти стал перенесенный сердечный приступ.

Свои соболезнования в связи с ее смертью принес премьер-министр Индии Нарендра Моди. В своем Twitter он отметил, что Сварадж посвятила жизнь государственной службе и улучшению жизни бедных.

30 июня сообщалось о смерти бывшего президента Черногории Момира Булатовича. Ему было 62 года.