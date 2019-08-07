Умерла экс-глава МИД Индии Сушма Сварадж
В Индии в возрасте 67 лет скончалась экс-глава МИД Сушма Сварадж. Об этом 7 августа сообщил портал India Today.
По имеющейся информации, причиной смерти стал перенесенный сердечный приступ.
Свои соболезнования в связи с ее смертью принес премьер-министр Индии Нарендра Моди. В своем Twitter он отметил, что Сварадж посвятила жизнь государственной службе и улучшению жизни бедных.
30 июня сообщалось о смерти бывшего президента Черногории Момира Булатовича. Ему было 62 года.