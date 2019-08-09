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Коленные подушки безопасности оказались неэффективными

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Фото: Global Look Press/Anton Luhr/imageBROKER.com
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Коленные подушки безопасности оказались неэффективными. К такому выводу пришел американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) в результате исследования.

Выяснилось, что коленные подушки безопасности, в отличие от фронтальных и боковых, лишь в малой степени способствуют снижению риска получения травмы.

Впрочем, исследователи отмечают, что фиксация нижней части туловища помогает предотвращать травмы головы.

Кроме того, такие подушки могут снизить риски у непристегнутых водителей и пассажиров.

Но в целом анализ реальных ДТП показал, что коленные подушки безопасности снизили риск получения травмы с 7.9 до 7.4% — то есть всего лишь на полпроцента.

11 июля сообщалось, что российские автобусы и грузовики планируют оборудовать «умными» системами экстренного торможения, которые будут действовать на основе искусственного интеллекта.

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