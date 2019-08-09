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В МЧС рассказали о наступлении пика шторма в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ночью и до 18:00 9 августа в Москве ожидаются сильнейшие осадки, предупредили в ГУ МЧС по столице.

Пик ливней ожидается в период до 4 часов утра. Местами может выпасть до 22 мм осадков. При этом порывы ветра ночью достигнут 17 м/с, а днем вплоть до 18:00 возможно усиление до 23 м/с.

В Москве объявлено штормовое предупреждение — 10 из 12 возможных баллов.

Ураган надвигается на столицу с запада. По словам жителей Москвы, на улицах города слышны предупреждающие о непогоде сирена, спасатели через громкоговорители предупреждают об опасности.

Ранее МЧС разослало СМС с призывом оставаться в домах и припарковать машины подальше от шатких конструкций.

Днем трансляцию телеканалов прервало экстренное предупреждение о шторме, пишет РЕН ТВ.

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