В МЧС рассказали о наступлении пика шторма в Москве

Ночью и до 18:00 9 августа в Москве ожидаются сильнейшие осадки, предупредили в ГУ МЧС по столице.

Пик ливней ожидается в период до 4 часов утра. Местами может выпасть до 22 мм осадков. При этом порывы ветра ночью достигнут 17 м/с, а днем вплоть до 18:00 возможно усиление до 23 м/с.

В Москве объявлено штормовое предупреждение — 10 из 12 возможных баллов.

Ураган надвигается на столицу с запада. По словам жителей Москвы, на улицах города слышны предупреждающие о непогоде сирена, спасатели через громкоговорители предупреждают об опасности.

Ранее МЧС разослало СМС с призывом оставаться в домах и припарковать машины подальше от шатких конструкций.

Днем трансляцию телеканалов прервало экстренное предупреждение о шторме, пишет РЕН ТВ.