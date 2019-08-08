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Сбой телевещания в Москве произошел из-за технических работ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) объяснили произошедший сбой телевещания в некоторых районах Москвы. Об этом 8 августа пишет «Интерфакс».

Сообщается, что перерыв в вещании был связан с техническими работами, которые на данный момент уже завершены. Поэтому пользователям необходимо переподключиться к сети.

Однако если подключение будет неполным, и загрузятся лишь первые 10 каналов, то необходимо выждать некоторое время и повторить процедуру подключения.

Вечером 8 августа федеральные телеканалы прервали сетку вещания, чтобы предупредить жителей Москвы о непогоде.

Шквальный ветер с порывами до 20–25 м/с, сильный дождь и гроза ожидаются в столице с 21 часа 8 августа до 18 часов 9 августа, объявлено штормовое предупреждение.

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