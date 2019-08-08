Белоруссия запретит ввоз свинины из Приморья и овец и коз из Подмосковья

Белоруссия с 9 августа ограничит поставки свинины из Приморского края из-за африканской чумы свиней, а также ввоз овец и коз из Московской области из-за оспы. Об этом сообщает департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия республики в четверг, 8 августа.

Под запрет попал ввоз живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов и свинины, передает ТАСС.

В департаменте рекомендовали принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты свиноводческих комплексов.

В связи с оспой из Подмосковья запрещен ввоз убойных, племенных и пользовательских овец и коз, восприимчивых диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных, молока и молочной продукции от этих животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти и козьего пуха.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 1 августа отменил ограничения на поставки в Россию свинины и свиноводческой продукции с белорусского предприятия.