Самая длинная битва в военной истории – за Ленинград – началась в первые недели Великой Отечественной, когда враг остервенело рвался к северной столице Союза. А завершилась она 9 августа 1944 года, ровно 75 лет назад, на финской границе. Этот день остался в тени другой даты – 27 января, когда было прорвано блокадное кольцо. Отмечать «всем миром» и день окончания трехлетней битвы мы начали совсем недавно. Прошли годы, и оказалось, что память о Великой Отечественной, о ее славных и трагических страницах, с годами приобретает особый смысл. Это история, которая касается каждой семьи и потому объединяет нас.

Подвиг Ленинграда в истории несравним ни с чем. Ни одному городу не довелось выдержать столь масштабное наступление и не сдаться. Никому не пришлось испытать и таких нечеловеческих страданий.

Ленинград погибал, но не погиб и остался непобедимым. Город устоял в окружении, в убийственном кольце, преодолевая голод и бомбёжки. Из промёрзших цехов и верфей на фронт шли танки, пушки, автоматы, подводные лодки. Защитникам Ленинграда удалось в условиях блокады провести по Дороге жизни, по дну Ладожского озера три магистрали: телефонный кабель, трубопровод и линии электропередачи. Блокадный город стал символом стойкости и доблести для каждого, кто сражался с гитлеровцами.

Капитуляция Ленинграда могла бы оказаться роковым переломом во всей Второй Мировой. Слишком сильный плацдарм получил бы Третий Рейх. В январе 1944 года город был спасён от блокады, которая продолжалась 900 дней. Восстановилось снабжение, из эвакуации стали возвращаться ленинградцы… Но угроза по-прежнему нависала над ним. Гитлеровцы и их сателлиты – финны – ещё хозяйничали на севере, контролировали Выборг и Петрозаводск.

Хроника 1944 года выглядит как череда триумфов, как эстафета победных салютов над московским Кремлём… Это был год освобождения нашей страны от оккупации. Германия и ее союзники не могли остановить продвижения Красной Армии на Запад. Но каждый километр давался дорогой ценой. Немцы дрались за ленинградскую землю отчаянно. А финские дивизии умели воевать в болотистом и лесистом северном краю. Быстро оттеснить их за пределы довоенной границы Советского Союза не удавалось, потребовались продуманные и планомерные действия. О передышке никто не помышлял, противостояние продолжалось. Последняя наступательная операция Битвы за Ленинград – Выборгско-Петрозаводская – проводилась силами Ленинградского и Карельского фронтов, при содействии Балтийского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий. Дополнительных сил не потребовалось.

10 июня началось решительное наступление Красной Армии на финские позиции. В линии Маннергейма одна за другой возникали пробоины. Полутора недель хватило, чтобы сломить финскую оборону. Выборг удалось занять с минимальными потерями. Бывалые фронтовики вспоминали, как тяжело они прорывали эти линии в 1939-40-м. Тогда на это потребовалось почти четыре месяца. Сказались военные университеты, трехлетний опыт побед и поражений. Наши бойцы и командиры научились воевать, не считаясь с тяжёлыми условиями. Научились переигрывать противника в любой ситуации. Это касается всей армии – от маршала до рядового.

Река Свирь казалась непреодолимой для наступавшей армии, финны защищали этот рубеж изобретательно и упорно. Наше командование применило военную хитрость: по Свири на плотах двинулись манекены, а точнее – чучела, набитые соломой. Издалека всё выглядело внушительно: как будто бойцы форсировали реку. Финны открыли огонь, а наши разведчики аккуратно отмечали на картах огневые точки противника. На следующий день артиллерия била по врагу прицельно и неотразимо. Через неделю над Петрозаводском развевалось красное знамя победы.

К концу июня удалось очистить от гитлеровцев почти всю территорию Ленинградской области и Карело-финской республики. 21 июля войска 32-й армии вышли на государственную границу с Финляндией в районе поселка Куолисмы. Не было в те дни на свете более счастливых людей, чем бойцы, восстанавливавшие пограничные столбы.

9 августа на фронте наступило затишье. Части Красной Армии выполнили свою задачу: Ленинград больше не считался прифронтовым городом, битва за великий город завершилась. Немцы еще несколько месяцев контролировали север Финляндии. Там работали никелевые шахты, поставлявшие Вермахту стратегически важное сырьё. За эти территории еще предстояло сражаться. Но Балтийский флот уже взял под контроль Финский залив. До освобождения Заполярья и северных районов Норвегии оставался один рывок.

В таких условиях финнам оставалось только выйти из войны, сохранив лицо и политическую независимость. Гитлер потерял важного союзника, который всерьез претендовал на Карелию и угрожал Ленинграду. Через месяц в Москве советские и финские дипломаты подписали соглашение о перемирии. Финны даже обязались разоружить немецкие войска, которые останутся на их территории после 15 сентября, и передать их Красной Армии как военнопленных. Это была дипломатическая победа, добытая в боях на берегах Свири и Онеги.

Командующий Ленинградским фронтом генерал армии Леонид Говоров после взятия Выборга получил – заслуженно! – маршальские погоны. Вдумчивый, всегда собранный и сосредоточенный полководец к тому времени давно стал для многих генералов образцом выдержки и благородства. 78 участников тех сражений стали Героями Советского Союза. А сколько неизвестных героев остались там, на берегах Свири и на линии Маннергейма… Им в эти дни мы отдаём дань памяти.

Автор – заместитель главного редактора журнала «Историк»