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Пропавшего более 20 лет назад гражданина Литвы нашли в Советске

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Сотрудники соцслужб Калининградской области нашли в Советске жителя Литвы, который пропал без вести более 20 лет назад. Его семью удалось найти с помощью соцсетей.

В декабре 2018 года 62-летний мужчина поступил в социальное учреждение после стационара. Выяснилось, что он жил в России нелегально. Все эти годы иностранец скитался по заброшенным домам и перебивался случайными заработками, что изрядно подорвало его здоровье. Литовцу оформили документы для скорейшего возвращения на родину, где он считался пропавшим без вести, передает Калининград.Ru.

Как стало известно 2 августа, в Иркутской области участковый уполномоченный полиции из города Шелехово помог группе туристов выбраться из тайги. Лейтенант Алексей Максименко вместе с отрядом спасателей отправился к месту нахождения потерявшихся людей. Из-за проливных дождей поднялся уровень реки, а подъездные дороги размыло.

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