Специалисты дали советы грибникам как не потеряться в лесу

За неделю в июле потерялись около 600 грибников, треть из них в Подмосковье. 8 человек погибли, 19 пропали без вести: каждый год цифры повторяются. Чаще всего теряются те, кто выбирает полузаброшенные тропы. Специалисты собрали несколько советов, которые помогут дождаться помощи. Перед выходом нужно сообщить знакомым о своём маршруте и времени возвращения . С собой необходимо взять спички, компас и заряженный смартфон. Одеться лучше в яркие вещи, камуфляж затруднит поиски.