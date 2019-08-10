Просто первый: за что мы любим Олега Стриженова

«Овод» и «Сорок первый», «Неподсуден» и «Звезда пленительного счастья» — эти фильмы вошли в золотой фонд советского кинематографа, а сыгравший в них главные роли Олег Стриженов стал кумиром поколений. Он и по сей день кумир, несмотря на то что более 20 лет избегает публичности: не снимается, не дает интервью. В день 90-летия артиста «Известия» вспомнили о том, что снискало ему любовь миллионов зрителей.

Один из главных его фильмов называется «Сорок первый». Режиссер Григорий Чухрай снял его по рассказу Бориса Лавренева, который повествует о любви красноармейской снайперши Марютки и белогвардейского поручика Говорухи-Отрока. На счету Марютки было 40 врагов. Поручик стал сорок первым. Что касается Стриженова, то эта цифра не про него.

кадр Кадр из фильма «Сорок первый» (режиссер Григорий Чухрай, студия «Мосфильм»). Изольда Извицкая в роли Марютки, Олег Стриженов в роли поручика Говорухи-Отрока Фото: РИА Новости/Василий Малышев

Впереди идущий

Он всегда хотел быть первым и главным. Не признавал кастингов — к чему пустая трата времени, если режиссер видит в роли только его? Ревностно относился к распределению ролей — зачем тратить силы на второстепенных персонажей? Множество сценариев отправлял в корзину, едва открыв, — считал, что невыносимо играть героя с лишними или неточными словами. Спустя полгода после начала съемок мог потребовать у костюмера ту же рубашку, в которой его герой был в первый день работы. А как иначе? Образ должен быть цельным, дьявол в деталях.

— Для меня он пример впереди идущего, кумир советского кинематографа, — признался «Известиям» народный артист России Николай Бурляев. — Актеры — зеркало поколения. И зеркало Олега Стриженова было интеллигентным, духовным, умным, сильным, бесстрашным. Олега уважали, любили. Принимали с удивлением, радостью, восхищением. Грядущие поколения будут изучать эпоху советского кинематографа по таким лицам, как у Олега Стриженова.

Многие коллеги и начальники считали Стриженова самодуром и деспотом, упрямцем и строптивцем, но победителей не судят, а результат был налицо. Советское кино знало немало блистательных артистов, но мало кто мог соперничать со Стриженовым. Его фамилия на афише обеспечивала фильму не только стопроцентный кассовый успех, но и место в истории кинематографа. В плохих лентах Стриженов, обладатель уникальной творческой интуиции, не снимался, халтуры не терпел, к режиссерам был строг, на съемочной площадке держал дистанцию.

— Мы снимались с ним в «Последней жертве» по Островскому, — рассказала «Известиям» народная артистка России Ольга Науменко. — Он был весь в себе. Полное одиночество ему было необходимо для работы над образом. И нельзя было назвать это высокомерием. Просто человек занимался делом.

Истоки профессиональной въедливости Стриженова кроются в его военном детстве и послевоенной юности. Пока отец Олега, кадровый военный, и старшие братья были на фронте, подросток трудился в Научно-исследовательском кинофотоинституте, обрабатывал пленку. После школы поступил в Театральное художественно-техническое училище, овладел специальностью художника-бутафора и только после этого отправился в актеры.

кадр Кадр из кинофильма «Овод» в роли Артура - Олег Стриженов, в роли падре Монтанелли - Николай Симонов, 1955 год Фото: РИА Новости

Его величество случай не заставил себя ждать. Вскоре после окончания Щукинского училища, отыграв какое-то время в Таллинском русском драмтеатре, Стриженов получил сразу две судьбоносные роли — в «Оводе» и «Сорок первом». Первый герой был романтическим революционером, второй — не менее романтическим контрреволюционером. Можно сказать, что массовое сочувствие к белому движению стартовало именно с «Сорок первого»: в Говоруху-Отрока невозможно было не влюбиться, причем не только платонически. Молодой режиссер смело вставил в фильм «обнаженку», впрочем, весьма целомудренную.

Фильм получил специальный приз Каннского кинофестиваля, а Стриженов к любви советских киноманов добавил любовь русских эмигрантов («Передайте привет России!» — кричали из зала) и практически на всю жизнь застолбил себе нишу героя без страха и упрека. Положительнейшего, несмотря на отдельные слабости. Аристократа, если не по роду, то уж точно по духу. Тяготило ли его это амплуа? Скорее всего, да.

Свою актерскую палитру он справедливо считал более широкой. Отказался от роли Вронского в «Анне Карениной» Александра Зархи (его затем сыграл Василий Лановой) и, несмотря на уговоры главы Минкульта Фурцевой, не стал играть Андрея Болконского в «Войне и мире» Сергея Бондарчука. Князя в итоге сыграл Вячеслав Тихонов. Десятилетия спустя он отверг роль в фильме «Вместо меня», и по иронии судьбы его заменил Стриженов.

Нервные нити

«Вместо меня», снятый в 2000 году Владимиром и Ольгой Басовыми, на сегодняшний день последний фильм актера. И, пожалуй, первый из 35 его фильмов, где герой вызывает далеко не позитивные чувства. Во всяком случае положительным обезумевшего от вседозволенности престарелого миллионера назвать нельзя. Но то, как воплотил этот сложный характер Стриженов, — Эверест актерского мастерства.

— Потрясающий актер, легенда, по-настоящему легенда, — поделился с «Известиями» народный артист России Сергей Безруков, сыгравший в дуэте со Стриженовым. — Работать с Олегом Александровичем было бесконечным сплошным удовольствием. Он очень строгий в работе, принципиальный и требовательный. Я тогда только начинал сниматься. Помню, как сильно старался: дотянуться до него было сложно.

Сыграй Стриженов подобную роль на пике своей всесоюзной славы, он сникал бы признательность критики, но вряд ли одобрение публики. Зрительские ожидания — тяжелое бремя, и кто-кто, а Стриженов ощутил его в полной мере. К счастью, на его пути встречались и режиссеры, и сценарии, представлявшие «положительность» артиста в самом выгодном свете. В фильме «Неподсуден» Владимира Краснопольского и Валерия Ускова он сыграл оклеветанного летчика Егорова, который доказал свою правоту огромной аудитории (фильм посмотрели 43,3 млн зрителей) не словами — глазами.

кадр Кадр фильма «Вместо меня» Фото: youtube.com

— Хочется следить за ним в кадре, даже если он молчит. Это дар, внутренний огонь, — заметил в беседе с «Известиями» народный артист РСФСР Владимир Краснопольский. — Стриженов — актер внутреннего, психологического наполнения. За него говорят не поступки, не тексты, а мысль, светящаяся в глазах, скупая улыбка. Его мастерство не во внешних признаках. Он весь соткан из удивительно тонких нервных нитей.

В августе у фильма «Неподсуден» юбилей: 50 лет с момента выхода на экраны. Владимир Краснопольский до сих пор в деталях помнит день премьеры.

— Этим фильмом открылся только что построенный тогда кинотеатр «Октябрь», — рассказал он. — На последних кадрах зрители замерли. Была такая пауза, что, казалось, зал перестал дышать. А потом раздался грохот аплодисментов. Они были столь бурными, что строители переживали, как бы не рухнули стены. Это был взрыв, как от большого фугаса.

С началом перестройки Олег Стриженов почти перестал сниматься, говорил, что ситуацию в кино можно охарактеризовать тремя словами: «Трудно, бедно, слабовато». Можно было восполнить простой театром, но из МХАТа, где он прослужил 12 лет, артист ушел еще в 1976-м — не принял новаций худрука Олега Ефремова. Легкие заработки кооперативного кино его тоже не прельщали. Но главное — герои, прославившие Стриженова, перестали быть востребованными. Наступило время олигархов, бандитов и киллеров, а на эти роли требовались другие типажи.

кадр Кадр фильма «Неподсуден» Фото: РИА Новости

С появлением фильма Басова-младшего забрезжила было надежда на возвращение кумира, тем более что и российский кинематограф стал понемногу возрождаться. Но в кино актер больше не играл. Почему? На этот вопрос у его коллег нет однозначного ответа.

— Для меня это загадка, — признался Владимир Басов – младший. — У меня спрашивали режиссеры: «Ну, как ты его уговорил? Как с ним работать? Трудно?» — «Нет, не трудно». Уговорить артиста — часть режиссерской профессии. Его побаивались. Ходили слухи о сложном характере. Но бывает, что молодые начинают выкаблучивать не по рангу, а тут всё простительно, потому что — великий. Думаю, что по большому счету Олега Стриженова больше никто и не звал сниматься.

Николай Бурляев объясняет затворничество Стриженова исключительно творческими причинами.

— У него в душе есть путеводная звезда, которая не позволяет ему опускаться ниже того, что он уже сделал, — полагает режиссер. — А нынешний кинематограф не может предложить ему ничего глубинного. Нет ролей для него. Да и нужно, чтобы появился постановщик, который бы понял, что эту роль может сыграть только он и никто другой.

Сам народный артист СССР, как давно повелось, хранит молчание. Но в день юбилея все-таки выскажется — своими фильмами: главные телеканалы подготовили ретроспективы в его честь.

«Известия» поздравляют любимого актера с днем рождения и желают ему доброго здоровья.