Атамбаева доставили в главное следственное управление МВД Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, сдавшийся силовикам после штурма, доставлен в главное следственное управление Министерства внутренних дел республики. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает портал 24.kg.

По данным портала, бывшего главу государства допросят по факту захвата заложников и убийства замкомандира подразделения «Альфа» во время штурма дома в Кой-Таше.

Попытка задержания бывшего лидера Киргизии состоялась вечером 7 августа. Сторонники Атамбаева оказали сопротивление и не дали его задержать. Несколько силовиков были взяты в заложники. Атамбаев утверждает, что у его сторонников не было «даже рогатки», стрельбу вел только он, но старался не попадать по людям.

Всего в ходе беспорядков пострадали 79 человек, один силовик погиб от снайперского выстрела. Еще один правоохранитель впал в кому. Генпрокуратура возбудила уголовные дела против сторонников Атамбаева о хулиганстве, массовых беспорядках, захвате заложников и убийстве.

В июне парламент Киргизии обвинил Атамбаева в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека, а через месяц лишил его неприкосновенности. Генпрокуратура также обвинила Атамбаева в незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент обвинения отрицает.