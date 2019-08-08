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Российскую журналистку не подпустили к Зеленскому в Стамбуле

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Журналистку телеканала «Россия» заблокировали охранники во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского к патриарху Константинопольскому Варфоломею в Стамбуле.

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Инцидент произошел в четверг, 8 августа, когда политик попрощался с патриархом и направился к своему автомобилю. К нему обратилась корреспондент украинского телеканала «1+1» с просьбой прокомментировать прошедшую встречу. Зеленский ответил ей в течение 15 секунд, а затем сел в транспортное средство, передает корреспондент «Укринформа».

В этот же момент один из турецких охранников, приставленных к Зеленскому, держал за руку и не давал пройти к украинскому лидеру российскую журналистку, которая с самого начала встречи ожидала с микрофоном и камерой во дворе патриархии. Силовик держал россиянку до тех пор, пока автомобиль главы государства не выехал из переулки. Комментировать инцидент он не стал и быстро отбыл вместе с кортежем.

Как объяснили в пресс-службе патриархии, причиной действий охранника могли стать любые действия журналистки, которые он посчитал некорректными в данной ситуации.

Встреча Зеленского и Варфоломея длилась около часа, сначала она проходила в узком кругу, а позже ее формат был расширен. Во время переговоров политик пообещал защищать независимость церкви и поблагодарил патриарха за поддержку своей страны.

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