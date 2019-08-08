Зеленский пообещал Варфоломею защищать независимость церкви

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать независимость церкви. Об этом он заявил в четверг, 8 августа, во время встречи с патриархом Константинопольским Варфоломеем в Стамбуле.

Украинский лидер поблагодарил патриарха за поддержку страны, отметив, что жизнь человека для них является «общей ценностью».

«Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви», — цитирует ТАСС Зеленского.

В свою очередь, Варфоломей в очередной раз подтвердил «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Беседа украинского лидера и патриарха длилась около часа, сначала она проходила в узком кругу, а позже ее формат был расширен. Позднее стороны примут участие в торжественном обеде, после которого Зеленский посетит храм Святого Георгия.

В конце июля Владимир Зеленский обратился к предстоятелям украинских церквей и призвал их к диалогу, отметив, что вера должна объединять, а не разъединять жителей страны. При этом в своем послании он упомянул некое государство Киевская Русь — Украина, которого никогда не существовало. Интернет-пользователи посоветовали украинскому лидеру подучить историю, пишет «Газета.ру».

В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) — при активном содействии экс-президента страны Петра Порошенко. Однако мировое православие признает лишь самоуправляемую Украинскую православную церковь Московского патриархата.