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Эксперт объяснил равнодушие медведя к застрявшей в трясине хабаровчанке

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Пенсионерка, которая в Хабаровском крае более суток стояла в трясине и рычала на медведя, не могла отпугнуть животное громкими звуками. На самом деле хищник просто не хотел лезть в болото, рассказал журналистам специалист Московского зоопарка.

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«Медведь бы в трясину не полез, они очень аккуратны в этом отношении», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По его словам, человек намного меньше медведя, поэтому напугать хищника громким рычанием не представляется возможным.

Ранее 8 августа сообщалось, что жительница Хабаровского края 1936 года рождения отправилась в лес за грибами утром 5 августа. Волонтеры обнаружили ее лишь в ночь на 7 августа, стоящей по пояс в топи. Пенсионерка рычала, а в 20 м от нее бродил медведь. После произошедшего женщина перестала говорить и всё время спит.

В июле сибирские ученые назвали способы уберечься от нападения медведя. Среди них — ходить в лес без собаки и издавать как можно больше шума.

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