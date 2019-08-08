Психолог оценил состояние отпугивавшей медведя рыком хабаровчанки

Речь у пенсионерки из Хабаровского края, которая более суток рыком отпугивала от себя медведя, должна восстановиться в течение 3–10 дней, рассказал психолог Илья Шабшин.

«На самом деле с ней всё будет хорошо, потому что организм заточен на самовосстановление, большинство функций организма при благоприятных условиях будут нормализовываться сами», — приводит слова специалиста «РИА Новости» в четверг, 8 августа.

По мнению психолога, хабаровчанка в результате встречи с медведем заработала себе посттравматическое стрессовое расстройство, которое проявляется всплывающими картинками произошедшего, потерей аппетита и учащенным сердцебиением. Он уточнил, что подобная травма лечится даже без приема лекарств — с помощью современных методов психотерапии.

Ранее в этот же день сообщалось, что жительница Хабаровского края 1936 года рождения отправилась в лес за грибами утром 5 августа. Волонтеры обнаружили ее лишь в ночь на 7 августа, стоящей по пояс в топи. Пенсионерка рычала, а в 20 м от нее бродил медведь. После произошедшего женщина перестала говорить и всё время спит.

В июле сибирские ученые назвали способы уберечься от нападения медведя. Среди них — ходить в лес без собаки и издавать как можно больше шума.