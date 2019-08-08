Международное речное сообщение Хабаровск–Фуюань закроют из-за паводка

Рейсы на международном речном маршруте из Хабаровска в приграничный Фуюань (КНР) временно прекращают работу из-за паводка на реке Амур. Высокий уровень воды опасен для перевозок.

«Завтра, 9 августа, теплоходы вывезут оставшихся в Фуюане российских туристов в Хабаровск и, соответственно, китайских из краевого центра. С 10 августа линия временно прекращает работу», — приводит слова генерального директора ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» Игоря Меерсона ИА «Хабаровский край сегодня».

Работу теплоходов ранее планировали продолжить до отметки Амура в 520 см. С 7 августа в Фуюане был введен режим ЧС муниципального характера в связи с критической отметкой уровня вод Амура.

Утром 8 августа уровень реки Амур у Хабаровска составлял 498 см, до конца рабочего дня он превысил отметку в 5 м. По прогнозам Дальневосточного УГМС, пик паводка ожидается не позднее 12–14 августа.