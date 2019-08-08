Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово и попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пассажирский самолет авиакомпании «Глобус» сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово. Кадры появились в распоряжении «Известий» в четверг, 8 августа.

Инцидент произошел утром 5 августа. Сотрудники аэропорта узнали о происшествии, когда обнаружили осколки стекла в конце ВПП. Оказалось, что лайнер разбил пять фонарей,

После проверки выяснилось, что виновником ЧП является Boeing 737-800, который направлялся в Симферополь. Уже в Крыму в аэропорту прибытия на колесах шасси самолета также обнаружили повреждения и следы битого стекла.

В пресс-службе Домодедово заверили, что инцидент не повлиял на выполнение взлетно-посадочных операций и воздушная гавань работала в штатном режиме.