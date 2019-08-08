Прямой эфир

В России заявили о создании тяжелого экраноплана

0
Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России ведется разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана массой 500-700 тонн.Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» Георгий Анцев.

«Этот экраноплан может базироваться на Байкале и крупных реках Сибири, где будет очень выгоден для борьбы с лесными пожарами», — заявил он в четверг, 8 августа.

По мнению разработчиков, машина будет особенно эффективна при тушении природных пожаров, так как будет способна брать на борт порядка 200 т воды. Это равняется пяти рейсам самолета типа Ил-76 или 17 рейсам самолета типа Бе-200. Более того, экраноплан сможет проводит забор воды прямо из рек и озер.

Новинку компания готова предложить МЧС.

30 июля сообщалось, что самолет-амфибия Бе-200 участвует в тушении лесных пожаров в Якутии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Франции разбился тушивший лесные пожары самолет-амфибия
В России решили возродить самый большой в мире самолет-амфибию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017