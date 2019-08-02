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Во Франции разбился тушивший лесные пожары самолет-амфибия

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Фото: Соцсети
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Самолет-амфибия Tracker 22 потерпел крушение на юге Франции. Об этом сообщает Le Figaro 2 августа.

Воздушное судно разбилось в коммуне Женерак около 17:20 (18:20 мск). На борту находился только пилот, он погиб. По данным агентства ТАСС, при ударе о землю самолет развалился на несколько частей, при крушении были слышны мощные взрывы.

Известно, что ранее в этот день данный самолет был задействован при тушении лесного пожара в департаменте Гар, где с начала недели горит более 500 га. Местные власти, а также глава МВД Франции Кристоф Кастанер выразили соболезнования в связи с гибелью пилота.

«Мои мысли с семьей и товарищами этого пожарного, служащего, чтобы защитить нас, с бесконечной храбростью», — написал он в Twitter.

На месте работают сотрудники прокуратуры, возбуждено уголовное дело. Как пишет издание L’Independant, на видео в twitter-аккаунте Météo-Languedoc попал дым от природных пожаров и от крушения самолета.

Tracker 22 является самым маленьким пожарным самолетом из применяемых во Франции. Он может взять на борт до 3,6 т воды.

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