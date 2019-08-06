Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово

Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

Инцидент произошел утром в понедельник, 5 августа, во время взлета Boeing 737-800, который направлялся в Симферополь. При осмотре взлетно-посадочной полосы (ВПП) выяснилось, что лайнер разбил пять осветительных приборов, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уже в Крыму в аэропорту прибытия на колесах шасси самолета также обнаружили повреждения и следы битого стекла.

16 июля в московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев. Пассажиры при этом наблюдали вспышки пламени. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.