Прямой эфир

Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово

0
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании «Глобус» (дочерняя компания S7) сбил фонари на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Домодедово.

Инцидент произошел утром в понедельник, 5 августа, во время взлета Boeing 737-800, который направлялся в Симферополь. При осмотре взлетно-посадочной полосы (ВПП) выяснилось, что лайнер разбил пять осветительных приборов, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уже в Крыму в аэропорту прибытия на колесах шасси самолета также обнаружили повреждения и следы битого стекла.

16 июля в московском аэропорту Домодедово совершил посадку с одним работающим двигателем самолет авиакомпании Air Moldova, вылетевший ранее оттуда в Кишинев. Пассажиры при этом наблюдали вспышки пламени. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пассажирский самолет задымился при посадке в Валенсии
Электронные посадочные талоны начали принимать в аэропорту Екатеринбурга

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017