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Электронные посадочные талоны начали принимать в аэропорту Екатеринбурга

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В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) начали действовать электронные посадочные талоны. Для их получения пассажиры должны пройти онлайн-регистрацию.

Электронный талон позволяет пассажирам пройти в чистую зону аэропорта и на борт самолета, приложив устройство с документом к сканеру. Об этом сообщает ТагилСити.Ру. Сам талон можно получить, пройдя онлайн-регистрацию у соответствующего перевозчика. Сотрудники аэропорта напоминают пассажирам, что доступность онлайн-регистрации нужно проверять заранее. Кроме того, багаж необходимо сдавать на стойке регистрации.

Если пассажир не захочет воспользоваться электронным талоном, он может получить его бумажный вариант.

Ранее сообщалось, что электронные посадочные талоны начали принимать в аэропорту Симферополя и во Внуково.

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