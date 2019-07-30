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Пенсионер в аэропорту Екатеринбурга поехал за чемоданом по багажной ленте

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В аэропорту Екатеринбурга Кольцово 65-летний пассажир не стал ждать свой багаж и отправился за ним на багажной ленте. Об этом сообщили во вторник, 30 июля, в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

За нарушение жителя Красноуфимска, прилетевшего из Хабаровска, привлекли к административной ответственности.

«В зоне выдачи багажа терминала «А», не желая в порядке очереди получать свои вещи, мужчина запрыгнул на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, надеясь как можно быстрее получить сумки», — цитирует представителя пресс-службы телеканал «360».

Сотрудник службы авиационной безопасности вызвал транспортных полицейских. В отношении пассажира составили протокол о проходе по территории аэропорта без разрешения.

На видео, опубликованном в Сети, видно, что мужчина с трудом поместился на ленточном транспортере. Сразу после проникновения в зону погрузки он отправился на поиски своего чемодана.

27 июля двухлетнего мальчика затянуло на багажную ленту в американском аэропорту штата Джорджия. Инцидент произошел, когда мать ненадолго оставила ребенка без присмотра.

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