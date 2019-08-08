Теннисистка Кузнецова вышла в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над хорваткой Донной Векич и вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто. Об этом 8 августа пишет «Спорт-Экспресс».

Встреча, которая длилась 1 час 48 минут, спортсменок завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу 34-летней россиянки. Обе теннисистки уже в четвертый раз играли вместе на турнире WTA. В активе Кузнецовой три победы, у Векич — одна.

Кузнецова один раз подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы один эйс, девять ошибок на подаче и 3 из 6 брейков, уточняет REGNUM.

Россиянке в третьем круге предстоит встретиться с действующей победительницей турнира, румынкой Симоной Халеп, пишет RT. Турнир в Торонто завершится 11 августа.

Светлане Кузнецовой предложили принять участие в соревновании после того, как из-за травмы с них снялась Петра Квитова. Ранее Кузнецова не смогла выступить на турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США. По словам спортсменки, она ждала ее оформления с февраля, а получила только 30 июля.