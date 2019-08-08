Китайский луноход проехал 271 метр по обратной стороне Луны

Луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны за семь месяцев, после чего перешел в спящий режим. Об этом рассказало в четверг, 8 августа, Xinhua.

Луноход следовал по заданному маршруту, выполнял задачу по зондированию местности, изучал ландшафт, структуру грунта и измерял местный уровень нейтронной радиации, излучаемой звездами.

Накануне в 17:00 и 17:50 по пекинскому времени (12:00 и 12:50 мск) автоматический посадочный модуль «Чанъэ-4» и луноход «Юйту-2» перешли в спящий режим после завершения очередного лунного дня (длится около 14 земных суток).

Аппарат «Чанъэ-4» с зондом «Юйту-2» совершил посадку на обратной стороне Луны 14 декабря 2013 года. Программа исследования спутника Земли включает в себя облет Луны и доставку лунных образцов на Землю.

16 мая сообщалось, что «Юйту-2» обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в чьем существовании ученые не были уверены.