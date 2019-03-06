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Японские JAXA и Toyota совместно разработают луноход

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Разработкой лунохода занялись японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и автомобильный гигант Toyota. Об этом в среду, 6 марта, сообщило агентство Kyodo News.

Сообщается, что официально об этом будет объявлено 12 марта. Других подробностей о проекте пока не приводится.

18 января JAXA в партнерстве с министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий провело запуск ракеты-носителя Epsilon с емью спутниками. Агентство намерено использовать ракету для вывода на орбиту небольших аппаратов.

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