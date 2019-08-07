Прямой эфир

Штрафстоянки для коров появились в Махачкале

0
Фото: mkala.ru/официальный сайт МО города Махачкала
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Махачкалинское унитарное предприятие «Питомец» начало отлов безнадзорно разгуливающих по улицам коров. Доставка и суточное содержание животного будет обходиться их хозяевам примерно в 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы.

«За последнюю неделю на улицах Махачкалы отловлено около 20 коров. Все они находились на контейнерных площадках по сбору мусора и питались отходами», — отмечается в сообщении, опубликованном 7 августа.

Так, за доставку одной коровы на штрафстоянку установлен тариф в размере 2467 рублей, а за сутки содержания владелец должен будет заплатить еще 1628 рублей. Отмечается, что целью нововведения является «поддержание надлежащей чистоты и порядка, сохранение зеленых насаждений и решение проблем безнадзорных сельскохозяйственных животных на территории города».

25 июля сообщалось, что штрафстоянку для лошадей и коров создадут в Брянске. Местные жители стали жаловаться, что животные «оккупируют» детские площадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянам разрешили следить за коровами через GPS
Корова на мотоцикле порадовала пользователей соцсетей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017