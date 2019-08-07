Штрафстоянки для коров появились в Махачкале

Махачкалинское унитарное предприятие «Питомец» начало отлов безнадзорно разгуливающих по улицам коров. Доставка и суточное содержание животного будет обходиться их хозяевам примерно в 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба мэрии Махачкалы.

«За последнюю неделю на улицах Махачкалы отловлено около 20 коров. Все они находились на контейнерных площадках по сбору мусора и питались отходами», — отмечается в сообщении, опубликованном 7 августа.

Так, за доставку одной коровы на штрафстоянку установлен тариф в размере 2467 рублей, а за сутки содержания владелец должен будет заплатить еще 1628 рублей. Отмечается, что целью нововведения является «поддержание надлежащей чистоты и порядка, сохранение зеленых насаждений и решение проблем безнадзорных сельскохозяйственных животных на территории города».

25 июля сообщалось, что штрафстоянку для лошадей и коров создадут в Брянске. Местные жители стали жаловаться, что животные «оккупируют» детские площадки.